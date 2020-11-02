شكرا لقرائتكم حمادة أنور: الزمالك نجح فى نصف المهمة وننتظر التأكيد بالقاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن الفريق كل تركيزه حاليا على الفوز في مباراة الرجاء المغربى، في إطار إياب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، والتأهل للنهائى.

وقال حمادة أنور في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم": "الزمالك نجح فى نصف المهمة أمام الرجاء وننتظر الحسم بالقاهرة، وكل اللاعبين كانوا يدركون أن مواجهة الإياب هي الحاسمة ولن ننظر لنتيجة الذهاب".

وأضاف عضو مجلس الزمالك: "نرحب ببعثة الرجاء فى بلدهم الثانى مصر، وننتظرهم لرد الجميل بعد المعاملة الرائع التي حظينا بها في المغرب، مؤكدا أن حسم أمور اللاعبين المنتهية عقودهم سيتم لاحقا".

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كشفت تقارير صحفية مغربية أن بعثة فريق الرجاء البيضاوى ستطير إلى القاهرة غدا الإثنين بدون أحد لاعبي الفريق الأساسيين، وذلك لمواجهة الزمالك الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وقال موقع “le360sport” أن الرجاء سيصل القاهرة بدون الحارس الأساسي أنس الزنيتي، لإصابته بفيروس كورونا وعدم تعافيه حتى الآن، وأوضح أن الحارس البديل محمد بوعميرة، سيكون هو الحارس الأول للرجاء والذى لم يشارك في مباريات رسمية منذ فترة طويلة.

وأوضح التقرير أنه من المنتظر أن تطير بعثة الرجاء غدا إلى القاهرة وسيخضع لاعبو الفريق مسحة طبية جديدة وأخيرة مساء اليوم، لمعرفة العناصر التي تماثلت للشفاء من كورونا وتحديد قائمة اللاعبين الذين سيكون متاحا لهم السفر خارج المغرب، وتمكن جمال سلامي، مدرب الفريق الأخضر، من تحديد التشكيلة النهائية التي يمكن الاعتماد عليها أمام الزمالك.