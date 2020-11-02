شكرا لقرائتكم محمد شبانة: محمود وحيد يواجه شبح الرحيل عن الأهلي الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة فى تلفزيون " اليوم السابع "، عن أن محمود وحيد ظهير أيسر فريق الكرة بالأهلى يواجه شبح الرحيل في الموسم المقبل بعدما فشل في إثبات ذاته أمام الجنوب افريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني الذى يري أن وحيد من الصعب أن يكون بديل للتونسي على معلول الظهير الأيسر في الفترة المقبلة خاصة أنه تعرض لأكثر من إصابة في الموسم الحالي رغم عدم مشاركته وهو ما يؤكد عدم قدرته على تحمل التدريبات البدنية الخاصة بلاعبي الاهلى

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تابع الإعلامي محمد شبانه فى تلفزيون " اليوم السابع أن موسيمانى يري أنه مع عودة أيمن أشرف للعب في الجبهة اليسرى سيحل هذه الأزمة خاصة أنه طلب تدعيم الدفاع بثلاثة لاعبين مما يعني عودة اشرف لمركزه الأصلي كظهير ايسر.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات "اليوم السابع" جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفيات.