شكرا لقرائتكم عمار حمدي: مددت عقدي مع الأهلي 3 سنوات قبل الانتقال للاتحاد السكندري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث عمار حمدي، لاعب النادي الأهلي الذي تمت إعارته إلي صفوف نادي الاتحاد السكندري، عن حديثه مع حسام حسن، المدير الفني للفريق السكندري، وحسام عاشور، لاعب الأهلي السابق والاتحاد الحالي، بعد توقيعه.

وأكد عمار حمدي في تصريحات تلفزيونية: "الكابتن حسام حسن تحدث معي والتدريب تحت قيادته أمنية كبيرة لي وأنا كان نفسي أتدرب تحت قيادة حسام حسن وإيهاب جلال".

وعن حديثه مع حسام عاشور، شدد: "حسام عاشور يعلم العروض التي أمتلكها ولكنه تحدث معي وقالي لي نصًا أن المباراة في نادي الاتحاد السكندري بـ100 مباراة مع أي فريق أخر، فهو نادي جماهيري كبير".

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كشف لاعب الاتحاد السكندري الحالي والأهلي سابقًا، إنه سعيد بالانتقال إلى صفوف نادي الاتحاد السكندري بسبب جماهيره وإدارته قائلا:" تلقيت عدد من العروض المحلية والأجنبية وعلى رأسها كاراجمرك التركي".

وتابع: " فضلت الاتحاد السكندري علي كاراجمرك التركي رغم تقاضي مبلغ مالي اقل مع زعيم الثغر".

وكشف لاعب النادي الأهلي الذي تمت إعارته في صفوف نادي الاتحاد السكندري، عن تفاصيل مفاوضات نادي بيراميدز معه في الفترة الماضية قائلا:" بيراميدز تواصل معي لضمي قبل الانتقال للاتحاد السكندري لن ألعب في مصر إلا في الاتحاد السكندري أو الأهلي وأطمح بالإحتراف الخارجي".