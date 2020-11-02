وكيله: سيلتك الاسكتلندي يرغب في ضم قفشة من الأهلي

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جدة - عمرو شويل تحدث عبدالرحمن إسماعيل، وكيل محمد مجدي قفشة، صانع ألعاب الأهلي،عن أخر العروض التي تلقاها اللاعب في الفترة الأخيرة قائلا:" سيلتك الإسكتلندي يرغب في ضم قفشة من الأهلي وهناك اهتمام كبير باللاعب ثم إعارته لأحد الأندية الأوروبية".
أضاف إسماعيل في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي يرفض تمامًا التفريط في خدمات قفشة خاصة في ظل الاستعدادت لنهائي دوري أبطال إفريقيا".
كشف إسماعيل:" أبحث مع نادي الزمالك موقف أحمد أبو الفتوح في الوقت الجاري وإذا لم يوافق الزمالك على عودته فهو يمتلك أكثر من عرض محلي وخارجي أبرزها من نادي بورتو البرتغالي".
وواصل: "لدي بعض المقربين داخل الأهلي وعرضت عليه إيفونا وكل المطلوب من أجل الحصول على خدماته ولم يتم الرد بشأن عودة إيفونا ولكن أعتقد أن عدد الأجانب هو من يمنع عودة اللاعب".
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