شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل : ننتظر رد الفيفا لتفعيل رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد فضل عضو مجلس إدارة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن نيته فى عدم الترشح لانتخابات الجبلاية فى الفترة المقبلة، وقال فضل فى تصريحات تلفزيوينة عبر برنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر: أكتفي بالفترة التى قضيتها فى اتحاد الكرة و لن أخوض انتخابات اتحاد الكرة.

أضاف: صاحب الإنجاز الحقيقي فى استكمال الدوري هذا الموسم هي مؤسسات الدولة تحت رعاية السيد الرئيس، كل الشكر لكل من أصر على استكمال الدوري و أدوا دورهم كما يجب أن يكون، مصر البلد الوحيدة فى العالم التى أعادت المسابقات فى جميع الأقسام.

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واصل: أبارك للأهلي و جماهيره الفوز بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم الشاق جداً والظروف الغير طبيعية، وتسليم الدرع فى الملعب لأول مرة كانت احتفالية رائعة استحقها الأهلى، وأتمني فوز الزمالك على الرجاء و الصعود للنهائي الأفريقي.

استكمل: كنت أتمنى أن يفوز بيراميدز بالكونفدرالية ولكن أهنئهم على هذا الأداء، نحتاج لفترة طويلة لإقناع الناس بأنه لا توجد انتماءات داخل اتحاد الكرة للأهلى والزمالك، ولكننا أمناء على المكان ونحترم أنفسنا.

وأتم: انتهينا من لائحة اتحاد الكرة أخيراً وننتظر رد الفيفا لتفعيل رابطة الأندية، ووضعنا التصنيف وأرسلناه، وننتظر رد الاتحاد الدولى لخطة الانتخابات وطموحنا لم ينته بنهاية الدوري، و نعمل على أكثر من ملف، والفار أدخلناه فى 6 أشهر فقط، رغم أن الكثيرين أكدوا أن هذا الأمر مستحيل.