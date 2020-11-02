شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة كهربا إلى لجنة الانضباط بعد المشادة مع محمد فضل والقرار غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن تحويل واقعة محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب النادى الأهلى خلال أحداث تتويج الفريق الأحمر بدرع الدورى رقم 42 فى تاريخ القلعة الحمراء، إلى لجنة الانضباط لتفصل فيها غداً على الأكثر، وقال فضل فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر"بخصوص واقعة "كهربا" فى حفل تتويج الأهلي ببطولة الدوري، لقد قمت بتحويل الأمر إلى لجنة الانضباط و هي ستحسم الأمر غدا.
أضاف فضل: لا أحد فوق العقاب سواء كان لاعباً أو مسئولاً.
من جانبه، أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الواقعة التى تناولها البعض بين محمود كهربا لاعب الفريق ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية، فى حفل التتويج بالدورى أمس أخذت أكبر من حجمها، موضحا أن الجميع يعلم أن مثل هذه العلاقات تسير فى إطار الاحترام المتبادل، ولا توجد أى نية للإساءة من جانب أى طرف للآخر، خاصة أن الأجواء احتفالية، وتكريم للأهلى ولاعبيه من جانب اتحاد الكرة بعد موسم شاق من كافة الوجوه.
وأضاف عبد الحفيظ، فى تصريحات للموقع الرسمي للنادى، أنه حرص على مشاهدة فيديو الواقعة أكثر من مرة، واستمع لكلام محمود كهربا، ولم يكتف بذلك، بل واستمع أيضًا للعديد من زملائه الذين كانوا قريبين منه، مؤكدا أنه لم تصدر أى إساءة فى حق محمد فضل، وغير مسموح بذلك أيًا كانت المبررات، بل إن كهربا فى كل حديثه معه «أى سيد عبد الحفيظ» أكد تقديره واحترامه الكامل لمحمد فضل، والعلاقة الطيبة التى تربطه معه، ولكن يبدو أن هناك سوء فهم شكلياً حدث بخصوص الواقعة. وهذا لا ينال من الرفض القاطع من جانب الأهلى لأى إساءة أو تجاوز فى حق أى من عناصر المنظومة الكروية.
ووجه عبد الحفيظ التحية لاتحاد الكرة وجميع القائمين عليه، خاصة أنهم تحملوا الكثير فى سبيل عودة النشاط الكروي، واستكمال مسابقة الدورى بكل درجاتها فى ظروف صعبة للغاية. وهذا يحسب لكل العناصر الذين تعاونوا وأعادوا الحياة للملاعب بعد جائحة كورونا التى سادت العالم وتسببت فى إلغاء مسابقات وبطولات رياضية عديدة.
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