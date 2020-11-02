شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه فى تلفزيون ”الخليج 365”: الزمالك يرفض عودة "هيما".. ودونجا فى الطريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه فى تلفزيون " الخليج 365 " أن مسئولو نادي الزمالك رفضو ، مناقشة أي مقترح لعودة محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق السابق والمقاصة الحالي، بعد الاستغناء عن جهوده في مطلع الموسم المنقضى للنادى الفيومى، وتلقى اللاعب عرضًا من أحد أندية الدوري الممتاز مقابل حصوله على 9 مليون جنيه سنويا من أحد الأندية الصاعدة للدوري إلى جانب حصوله على شارة القيادة وينتظر اللاعب موقف النادي الفيومي في التحضيرات للموسم الجديد من أجل حسم مصير استمراره مع الفريق من عدمه.

لمتابعة لايف شبانه على تلفزيون الخليج 365

https://fb.watch/1uC0i7PXMR/

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تابع الإعلامي محمد شبانه فى تلفزيون " الخليج 365 أن إدارة النادي الأهلي هي الأخري أغلقت ملف الحصول على خدمات محمد إبراهيم بعدما كان أحد المرشحين للانضمام إلى الفريق الأحمر في وقت سابق.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفيات.