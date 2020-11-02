شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يدعم مؤمن زكريا: كن واثقاً بالله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى على دعم مؤمن زكريا صانع ألعاب القلعة الحمراء، ونشر موسيمانى صورة لمؤمن عبر حسابه الرسمى على تويتر، صورة لمؤمن زكريا مع درع الدورى العام وعلق عليها "زكريا أرجوك كن مؤمناً بالله".

وكان مؤمن زكريا قد حضر احتفالية النادى الأهلى بالتتويج بالدورى رقم 42 فى تاريخ القلعة الحمراء والخامسة على التوالى، كنوع من التكريم من قبل الأهلى لصانع ألعابه الذى يعانى منذ فترة من مرض نادر فى الجهاز العضلى.

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بيتسو موسيمانى

فى سياق متصل، يتجه منتصر النبراوي رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن وزكي عبد الحميد نائب رئيس الشركة، بالشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري، إلي جانب انتهاء الموسم الكروي الصعب والشاق رغم الصعوبات التي واجهت الجميع بداية من الأندية واتحاد الكرة مرورًا بالشركة الراعية، وتكاتف الجميع على الخروج من هذه الأزمات وإنهاء مسابقة الدوري ومن قبلها السوبر المصري علي غرار الدوريات الكبيرة.

ووجه منتصر النبراوي الشكر إلى الأستاذ تامر مرسي رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتذليل الصعوبات التي واجهت الشركة وأيضًا وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ومجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ومجالس إدارات الأندية المحترمة والجهات الأمنية التي وافقت على استئناف النشاط بعد توقف استمر لأكثر من 5 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم، وتتمني شركة بريزنتيشن المزيد من التوفيق للجميع والتجهيز للموسم الجديد حتي يخرج بشكل أفضل.