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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم 1 نوفمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،عمار حمدى ينتقل إلى الاتحاد السكندرى موسمين على سبيل الإعارة ، الأهلى يعرض إعارة عربى بدر على دجلة فى صفقة "بيكهام".

الأهلى يعرض إعارة عربى بدر على دجلة فى صفقة "بيكهام"

مازالت المفاوضات مستمرة بين مسئولو النادى الأهلى ووادى دجلة، لأختيار الأخير لاعبان ضمن صفقة ضم الأحمر لأحمد رمضان بيكهام مدافع الغزلان خلال فترة الإنتقالات الحالية، حيث أنهى الطرفين الإتفاق بينهما على شراء الأهلى بيكهام مقابل 12 مليون جنيه وإعارة 2 لاعبين، إلا إنه لم يتم الاستقرار على أى أسم من هذان اللاعبان حتى الأن.

بتروسبورت يستضيف المعسكر المفتوح لمنتخب مصر قبل مواجهة توجو

استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدرى، على أن تقام تدريبات المنتخب خلال المعسكر المفتوح أيام 3 و4 و5 و6 نوفمبر الجارى على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، على أن يحصل اللاعبون على راحة يومىّ 7 و8 من نفس الشهر ثم يبدأ الفراعنة معسكرهم المغلق بداية من يوم 9 نوفمبر وتقام التدريبات على ستاد القاهرة الذى يستضيف مباراة توجو الأولى يوم 14 من نفس الشهر فى الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لامم افريقيا 2022. الأهلي يحذر لاعبيه من الاختلاط فى الإجازة بسبب كورونا حذر جهاز الكرة بالأهلي لاعبى الفريق من الاختلاط والتجمعات خلال الفترة المقبلة، وبالتحديد أثناء الإجارة التى حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة بعد مواجهة طلائع الجيش،، التى أقيمت أمس، السبت وانتهت لصالح الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة وشهدت استلام الأهلي درع الدورى. وأكد جهاز الكرة بالأهلي للاعبين أن الوقت أصبح ضيقاً حتى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم 27 نوفمبر، وبالتالى فى حال إصابة أى لاعب بكورونا فلن يلحق بالمباراة وهو ما سيمثل أزمة فنية كبرى.

مفاجأة..اتحاد الكرة يقترح إقامة الدوري الجديد من دور واحد والأندية ترفض

اقترحت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، على أندية الدوري الممتاز، إقامة الدوري في الموسم الجديد من دور واحد نظرا لضيق الوقت ورفضت الأندية مقترح اتحاد الكرة وتمسكت بإقامة الدوري من دورين من 34 جولة بالشكل الطبيعي. Advertisements

عمار حمدى ينتقل إلى الاتحاد السكندرى موسمين على سبيل الإعارة

أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى الإجراءات الخاصة بانتقال عمار حمدي لاعب الأهلي والمنتخب الأوليمبى ، وأحد أهم المواهب الصاعدة بالكرة المصرية لمدة موسمين و ذلك بعد إنهاء جميع المفوضات مع النادى الأهلى بمشاركة إبراهيم حسن مدير الكرة الذي تفاوض مع اللاعب و ووكيله احمد يحيي وأتم الإجراءات إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين