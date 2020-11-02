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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم 1 نوفمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،عمار حمدى ينتقل إلى الاتحاد السكندرى موسمين على سبيل الإعارة ، الأهلى يعرض إعارة عربى بدر على دجلة فى صفقة "بيكهام".
الأهلى يعرض إعارة عربى بدر على دجلة فى صفقة "بيكهام"
مازالت المفاوضات مستمرة بين مسئولو النادى الأهلى ووادى دجلة، لأختيار الأخير لاعبان ضمن صفقة ضم الأحمر لأحمد رمضان بيكهام مدافع الغزلان خلال فترة الإنتقالات الحالية، حيث أنهى الطرفين الإتفاق بينهما على شراء الأهلى بيكهام مقابل 12 مليون جنيه وإعارة 2 لاعبين، إلا إنه لم يتم الاستقرار على أى أسم من هذان اللاعبان حتى الأن.
بتروسبورت يستضيف المعسكر المفتوح لمنتخب مصر قبل مواجهة توجو
استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدرى، على أن تقام تدريبات المنتخب خلال المعسكر المفتوح أيام 3 و4 و5 و6 نوفمبر الجارى على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، على أن يحصل اللاعبون على راحة يومىّ 7 و8 من نفس الشهر ثم يبدأ الفراعنة معسكرهم المغلق بداية من يوم 9 نوفمبر وتقام التدريبات على ستاد القاهرة الذى يستضيف مباراة توجو الأولى يوم 14 من نفس الشهر فى الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لامم افريقيا 2022.
الأهلي يحذر لاعبيه من الاختلاط فى الإجازة بسبب كورونا
حذر جهاز الكرة بالأهلي لاعبى الفريق من الاختلاط والتجمعات خلال الفترة المقبلة، وبالتحديد أثناء الإجارة التى حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة بعد مواجهة طلائع الجيش،، التى أقيمت أمس، السبت وانتهت لصالح الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة وشهدت استلام الأهلي درع الدورى. وأكد جهاز الكرة بالأهلي للاعبين أن الوقت أصبح ضيقاً حتى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم 27 نوفمبر، وبالتالى فى حال إصابة أى لاعب بكورونا فلن يلحق بالمباراة وهو ما سيمثل أزمة فنية كبرى.
مفاجأة..اتحاد الكرة يقترح إقامة الدوري الجديد من دور واحد والأندية ترفض
اقترحت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، على أندية الدوري الممتاز، إقامة الدوري في الموسم الجديد من دور واحد نظرا لضيق الوقت ورفضت الأندية مقترح اتحاد الكرة وتمسكت بإقامة الدوري من دورين من 34 جولة بالشكل الطبيعي.
عمار حمدى ينتقل إلى الاتحاد السكندرى موسمين على سبيل الإعارة
أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى الإجراءات الخاصة بانتقال عمار حمدي لاعب الأهلي والمنتخب الأوليمبى ، وأحد أهم المواهب الصاعدة بالكرة المصرية لمدة موسمين و ذلك بعد إنهاء جميع المفوضات مع النادى الأهلى بمشاركة إبراهيم حسن مدير الكرة الذي تفاوض مع اللاعب و ووكيله احمد يحيي وأتم الإجراءات إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين
اللجنة الطبية بالجبلاية تكشف موقف حضور الجماهير فى الموسم الجديد.. فيديو
أكد الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية العليا باتحاد الكرة، أنه يجب أن نكون أكثر حرصاً والتزماً بالإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بأن تشهد موجة ثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد فى فصل الشتاء، مشيراً إلى أن تدريب الفرق والأجهزة الطبية خلال الفترة الماضية منحهم فكرة جيدة عن الإجراءات الاحترازية، وأن هذه الإجراءات تتبع بشكل دورى ما تسبب فى انخفاض الإصابات بفيروس كورونا.
الإسماعيلى يعلن التوصل لاتفاق مبدئى لعودة فخر الدين بن يوسف ويكشف مصير بادجى
أكد علاء وحيد، المتحدث الإعلامى للنادى الإسماعيلى، توصل ناديه لاتفاق مبدئى بعودة التونسى فخر الدين بن يوسف لصفوف الدراويش بالموسم الجديد، وقال علاء وحيد فى تصريحات إذاعية، "انتظروا صفقات تليق بطموح جماهير الإسماعيلى، هدفنا التتويج بالبطولة العربية، وتكوين فريق قوى مختلف جزئياً وكلياً عن إسماعيلى الموسم الماضى".
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