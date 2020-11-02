شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا حدث بين كهربا ومحمد فضل؟.. شاهد القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "قلت له متزقنيش كده.. وأنا مش بتاع مشاكل، ومش بغلط فى حد أكبر منى"، بهذه الكلمات علق اللاعب محمود كهربا، على المشادة التى وقعت بينه وبين محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، خلال استلام النادى الأهلى لدرع الدورى الـ42.

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وفي الوقت الذى قرر فيه محمد فضل تقديم مذكرة رسمية ضد كهربا للجنة الانضباط بالجبلاية، بداعي أن اللاعب اخترق بروتوكول مراسم التتويج

وتواجد في منطقة المسؤولين وليس اللاعبين، فإن النادى الأهلى رفض فرض أى عقوبات سواء بالإيقاف أو التغريم على محمود كهربا.