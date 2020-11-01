شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق: الزمالك رفع عرضه للتعاقد مع ثلاثي بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي محمد فاروق، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، قرر تدعيم خط وسط الفريق، خلال الموسم الكروي الجديد، وذلك في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال في برنامج «البريمو»، المذاع على قناة «Ten»: «مسؤولو الزمالك قرروا رفع العرض المالي المقدم للحصول على خدمات دونجا وعبدالله بكري ورجب بكار لاعبي فريق بيراميدز إلى 40 مليون جنيه بدلًا من 30 مليون».
وأضاف: «مسؤولو الزمالك يحاولون الضغط على مسئولي بيراميدز وإقناعهم بالتخلي عن الثلاثي في الموسم المقبل».
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