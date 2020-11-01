شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق: «موسيماني» يؤجل حسم مصير صالح جمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي محمد فاروق، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، قرر تأجيل حسم مصير صالح جمعة، لاعب وسط الفريق، خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال «فاروق»، في برنامج «البريمو»، المذاع على قناة «Ten»: «موسيماني قرر حسم مصير صالح جمعة حتي يراه في المباريات المقبلة للفريق في بطولة كأس مصر للحكم النهائي على مستواه».

وأضاف: «مسؤولو الأهلي قرروا في حالة رحيل صالح جمعة هو تلقي عرض مميز من الناحية المادية إلى جانب أيضًا أحمد الشيخ».