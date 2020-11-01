شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة ألمانية: مونديال الأندية فى فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «سبورت بيل» الألمانية عن استقرار الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، على إقامة النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية، في شهر فبراير 2021، في قطر، ووفقا للصحيفة فإن الفيفا يخطط لإقامة النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، في شهر فبراير المقبل.

أضافت الصحيفة أن الاتحاد الدولى كان يرغب في إقامة البطولة خلال شهر ديسمبر المقبل، ولكن لم تحدد بعض الاتحادات القارية بطلها حتى الآن، بسبب تأخر المسابقات، في ظل أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد، لذلك تم تأجيل البطولة حتى شهر فبراير المقبل.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت، في وقت سابق، إلى إقامة بطولة كأس العالم للأندية في دولة قطر، في الفترة من 11 إلى 23 يناير المقبل، بنظام النسخة القديمة، وأفادت تقارير إعلامية بأن النظام الجديد لكأس العالم للأندية سيكون حاضرًا من النسخة بعد المُقبلة. وتأهلت أندية السد القطرى وبايرن ميونخ الألمانى، وأوكلاند سيتى النيوزيلندى، إلى كأس العالم للأندية، ولكن باقى الأندية لم تتحدد في باقى القارات الأخرى مثل إفريقيا. وكان ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، صاحب لقب النسخة الأخيرة من البطولة.

يُذكر أن السويسرى جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، اقترح نظامًا جديدًا لكأس العالم للأندية يمنح فرصة لعدد أكبر من المشاركين، سيتم تطبيقه في النسخة بعد المقبلة.