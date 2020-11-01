شكرا لقرائتكم خبر عن يونايتد × أرسنال: البداية الكارثية للشياطين مستمرة و«أرتيتا» ينهي عقدة الـ 5 أعوام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل مانشستر يونايتد بدايته السيئة للموسم الحالي في البريميرليج، وتلقى الفريق خسارته الثالثة في سادس مباراة له في الدوري مع سقوطه على ملعبه ضد فريق أرسنال بنتيجة 1-0 في كبرى مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز. (اليونايتد لديه مباراة مؤجلة من الجولة الأولى)

وجاء هدف بيير إيمريك أوباميانج من ركلة جزاء في الشوط الثاني ليمنح الجانرز فوزهم الأول في الدوري على ملعب أولد ترافورد منذ عام 2006.

وسجل «أوباميانج» أول أهدافه في الدوري منذ الجولة الأولى، وبعد أطول فترة صيام تهديفي له خلال مسيرته في البريميرليج (5 جولات متتالية).

وجاء فوز أرسنال ليكسر المدرب ميكيل أرتيتا سلسلة النتائج الكارثية للجانرز خارج قواعدهم ضد فرق القمة الـ 6، مع تحقيق أرسنال أول فوز خارج قواعده في الدوري ضد فريق من فرق القمة 6 منذ الفوز على مانشستر سيتي في 2015، وبعد 29 مباراة متتالية دون نجاح (19 هزيمة و10 تعادلات) في فترة استمرت لأكثر من 5 سنوات.

وفشل اليونايتد في الفوز برابع مباراة له على ملعبه في الدوري هذا الموسم ليكون فريق الشياطين الحمر فشل في تحقيق الفوز بجميع مبارياته الـ 4 الأولى على ملعبه في موسم من الدرجة الممتازة للمرة الأولى منذ موسم 1972/1973، وهو الموسم الذي انهاه مانشستر يونايتد في المركز الثامن عشر.

ولم يحقق مانشستر يونايتد الفوز على ملعب أولد ترافورد في الدوري خلال آخر 6 مباريات (آخر مباراتين في الموسم الماضي وأول مباراتين في الموسم الحالي)، مع تعثر الفريق ضد 5 فرق لندنية خلال تلك المباريات الـ 6 (خسر من كريستال بالاس، توتنهام وأرسنال، وتعادل مع ويست هام وساوثهامبتون).

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وأصبح ميكيل أرتيتا هو أول مدرب لأرسنال يحقق الفوز على مانشستر يونايتد في أول مباراتين له ضدهم في الدوري، منذ هيربرت تشابمان في موسم 1925/1926.