شكرا لقرائتكم خبر عن «النني» ضمن المرشحين لجائزة «أفضل لاعب» في أرسنال أمام مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجد النجم المصرى محمد الننى، ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أرسنال، خلال مواجهة مانشستر يونايتد، والتي انتهت منذ قليل، بفوز الجانرز، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «أولد ترافورد»، في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشف الحساب الرسمي لأرسنال، عبر موقع التواصل الإجتماعى «تويتر»، عن الأسماء الأربعة المرشحة، لجائزة أفضل لاعب في مباراة مانشستر يونايتد، من أجل أن تختار جماهير الجانرز، اللاعب الأفضل خلال اللقاء.