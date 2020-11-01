شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة جديدة في المصري البورسعيدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الحساب الرسمى للنادى المصري عبر «تويتر»، عن ضم مصطفى سلطان مهاجم نادى مصر السابق للفريق البورسعيدي، وذلك في إطار خطة «المصري» لتدعيم الفريق بالميركاتو الجارى، ويأتى ذلك بعد ساعات قليلة من انضمام أحمد شديد قناوى إلى الفريق البورسعيدي.

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية بعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة على ماهر إجراءات التعاقد مع أحمد شديد قناوي ظهير أيسر فريق الانتاج الحربي بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم اعتبارًا من الموسم المقبل 2021/2020 وحتى نهاية موسم 2023/2022.

