شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يتلقى الخسارة الثالثة على التوالي في الدوري السعودي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى فريق الكرة الأول بنادي النصر الخسارة الثالثة على التوالي بمنافسات الدوري السعودي. وخسر النصر على يد الشباب بهدفين مقابل هدف، في لقاء الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان. واستمر النصر بلا رصيد من النقاط متذيلاً جدول الترتيب في كبرى مفاجاّت الموسم، بينما رفع الشباب رصيده للنقطة السابعة وتصدر جدول الترتيب. تقدم للشباب أحمد شراحيلي في الدقيقة 56 ورد النصر مع الدقيقة 61 عن طريق أيمن يحيي قبل أن يسجل إيفر بانيجا هدفاً قاتلاً مع صافرة النهاية يمنح الليوث النقاط الثلاثة على حساب العالمي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 107,555

تعافي 99,452

وفيات 6,266

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