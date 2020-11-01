شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يكشف موعد الإعلان عن المدرب الجديد والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يكثف مسئولو نادى بيراميدز المفاوضات مع المدير الفنى الجديد الذى سيتولى مهمة القيادة الفنية للفريق الكروى الأول، خلفًا للكرواتى أنتى تشاتشيتش الذى تمت إقالته من منصبه. وكشف مصدر مسئول فى بيراميدز، إن الإدارة تسعى لإنهاء التعاقد مع المدير الفنى الجديد فى أسرع وقت، لافتًا إلى إنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن أسم المدرب يوم السبت أو الأحد المقبلين، حتى يتمكن من خوض فترة الإعداد مع الفريق للموسم الجديد. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,555

تعافي 99,452

وفيات 6,266

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