شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة قاضية للرجاء المغرب قبل موقعة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى فريق الرجاء البيضاوي المغربي، ضربة قوية قبل خوض الفريق مباراة الزمالك المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويغيب الحارس أنيس الزنيتي عن مباراة الإياب بين الفريقين حيث لم يتعافى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الأن.
ومن المقرر أن يعوض الرجاء غياب حارسه الأول بالبديل محمد بوعميرة في مباراة الإياب.
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