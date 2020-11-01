شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يبدأ مرحلة الإعداد للموسم الكروى الجديد والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد اليوم، الأحد فريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة، لخوض التدريبات الجماعية تحت قيادة اليونانى بابافاسيليو، فى إطار خطة الإعداد للموسم الكروى الجديد، حيث فضل الخواجة اليونانى بدأ فترة الإعداد مبكرًا لتجهيز اللاعبين على أعلى مستوى، والعمل على تفادى الأخطاء التى وقع فيها الفريق فى الموسم المنصرم وأدت لصراعه مع الهبوط قبل أن يضمن البقاء فى الدورى الممتاز بنهاية الموسم. ويدرس بابافاسيليو مع جهازه المعاون إقامة معسكر إعداد مغلق فى الفترة المقبلة، من أجل زيادة التركيز لدى اللاعبين، والتمكن من إعدادهم بالشكل المطلوب، حتى يبدأ غزلان دجلة الموسم بكل قوة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,555

تعافي 99,452

وفيات 6,266

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