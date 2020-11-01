شكرا لقرائتكم خبر عن النني: أثق في إمكانياتي وأنفذ المطلوب مني دائمًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى محمد النني لاعب أرسنال سعادته بالفوز على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد، وبالأداء الفردي الذي قدمه خلال المباراة.

وقال النني في تصريحات لبي إن سبورت: «أرتيتا حفظنا طريقة لعب مانشستر يونايتد تماما قبل اللقاء، وهو رائع في دراسة الخصوم، ولذلك كانت المساحات كلها مغلقة اليوم أمام مانشستر يونايتد لعدم تكرار ما أدى لفوزهم أمام باريس سان جيرمان ولايبزيج

وأضاف الدولي المصري: «نحن سعداء بالفوز، والذي يأتي أول مرة منذ 14 عاما في أولد ترافورد، وسعيد بما أقدم مع الفريق وأثق في إمكانياتي ولا يهمني هوية المنافسين وأركز على تقديم المطلوب مني دائمًا».

أرسنال فاز على مانشستر يونايتد بهدف مقابل لا شيء على ملعب أولد ترافورد. فوز لم يتحقق منذ عام 2006.

فوز أرسنال رفع رصيده للنقطة الـ12 مرتقيا للمركز الثامن، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة السابعة في المركز الـ15.

Advertisements