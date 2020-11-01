- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فريقا الشعلة والروضة يحرزان بطولتي العمومي والناشئين لكرة الطاولة بعدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أحرز فريقا الشعلة والروضة بطولتي العمومي والناشئين لكرة الطاولة التي نظمها اتحاد كرة الطاولة بعدن، على مدى ثلاثة أيام بمشاركة اندية الشعلة والروضة والجزيرة والنصر وشمسان والاتحاد.
وجاء تتويج فريق الروضة في فئة الناشئين دون (18) عاما، بعد فوزه على فريق الشعلة 3/2، في المباراة النهائية التي اقيمت اليوم، ليحل فريق الشعلة في المركز الثاني فيما حل فريق الجزيرة في المركز الثالث.
فيما توج فريق الشعلة ببطولة فئة ( العمومي ) اثر تغلبه على فريق الروضة 3/0 في المباراة النهائية لهذه الفئة ، وحل فريق الروضة ثانيا و فريق الجزيرة ثالثا.
وفي ختام البطولة كرم مدير مكتب الشباب والرياضة بعدن المهندس نعمان شاهر، و رئيس اتحاد كرة الطاولة بعدن علي صالح، و رئيسة اتحاد الرياضة النسوية نوال وارس و الأمين العام لاتحاد كرة الطاولة محمد عبده حيدر، فريق الشعلة بكأس وميداليات المركز الأول و فريق الروضة بكأس وميداليات الوصيف و فريق الجزيرة بكأس وميداليات المركز الثالث، وكرم فريق الروضة بكأس وميداليات المركز الأول لفئة الناشئين وفريق الشعلة بكأس وميداليات المركز الثاني والجزيرة بكأس وميداليات المركز الثالث، كما جرى تكريم لاعب فريق الروضة محمد حسن التابعي بكأس افضل لاعب في البطولة، ولاعب فريق الاتحاد محمد جمال محمد بكأس اللاعب المثالي.
كانت هذه تفاصيل خبر فريقا الشعلة والروضة يحرزان بطولتي العمومي والناشئين لكرة الطاولة بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.