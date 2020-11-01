شكرا لقرائتكم مصطفى شوبير يداعب ابنة عمرو السولية: "أنا ابن ناس ومش بعاكس" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل داعب مصطفى شوبير حارس مرمى النادى الأهلى، ليلى أبنه زميله بالفريق عمرو السولية، بعد الصورة التى تم التقاطها لهما على أرض الملعب، خلال احتفال الأهلى بلقب الدورى العام رقم 42 فى تاريخ القلعة الحمراء والخامسة على التوالى، وكتب مصطفى شوبير عبر حسابه على تويتر "انا والله ابن ناس يا ليلي مش بعاكس من الأساس ربنا يخليهالك يا ابو ليلي".



مصطفى شوبير

مصطفى شوبير

فى سياق آخر، مازالت المفاوضات مستمرة بين مسئولو الأهلى ووادى دجلة، لأختيار الأخير لاعبان ضمن صفقة ضم الأحمر لأحمد رمضان بيكهام مدافع الغزلان خلال فترة الإنتقالات الحالية، حيث أنهى الطرفين الإتفاق بينهما على شراء الأهلى بيكهام مقابل 12 مليون جنيه وإعارة 2 لاعبين، إلا إنه لم يتم الاستقرار على أى أسم من هذان اللاعبان حتى الأن.

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وكشف مصدر مطلع بوادى دجلة، إن إدارة ناديه والجهاز الفنى طلبا إستعارة أى من ناصر ماهر أو محمد شريف أو صلاح محسن أو أكرم توفيق، إلا أن الأهلى رفض وتمسك بهم خاصة فى ظل رغبة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى فى الاعتماد عليهم فى الموسم الجديد، لاسيما وإنه تم إخبارهم بانتهاء إعارتهم وعودته لصفوف المارد الأحمر من جديد.

أضاف المصدر، أن الأهلى اقترح إمكانية إعارة العربى بدر لاعب وسط فريق الشباب والصاعد حديثًا للفريق الأول، مع لاعب أخر من فريق الشباب، وهو ما يتم دراسته حاليًا داخل النادى الدجلاوى لحسم الأمر.

وكان مسئولو دجلة رفضو ضم السنغالى أليو بادجى فى صفقة بيع أحمد رمضان بيكهام، وعرض مسئولو الفريق الأحمر إعارة بادجى لدجلة لمدة موسم بعد الاتفاق على دخول لاعبين من الأهلى داخل الصفقة، إلا أن المفاجأة كانت برغبة دجلة فى استعارة 2 من اللاعبين الشباب معلنين رفضهم ضم بادجى لوجود تحفظ فنى على أدائه.