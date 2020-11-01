شكرا لقرائتكم بيراميدز يعد أحمد حمودى بالقيد فى قائمة الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وعد مسئولو نادى بيراميدز أحمد حمودى صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، بقيده فى قائمة الفريق للموسم الجديد، وتعويضه عن الخطأ الإدارة الذى تم ارتكابه فى بداية الموسم الجارى، باكتمال قائمة الفريق دون أن يتم قيد حمودى، الأمر الذى أدى لحرمان اللاعب من الظهور مع بيراميدز منذ انطلاق الموسم، وأبعده عن المشاركة خلال تلك الفترة، ويكتفى اللاعب فى الوقت الحالى بخوض تدريباته مع الفريق دون المشاركة فى أى مباراة رسمية لعدم قيده.

Advertisements

وكشف مصدر مسئول بالنادى، أن بيراميدز سيُقيد حمودى فى قائمته الجديد، لتعويضه عن فترة عدم المشاركة فى الموسم الماضى، ومنحه فرصة الظهور مع بيراميدز، لاسيما أن الإدارة كانت تدرس فى البداية الاستغناء عن اللاعب عن طريق بيعه أو إعارته خاصة وإنه لم يشارك طول الموسم.

وتعاقد نادي بيراميدز مع أحمد حمودى خلال انتقالات الصيف الماضى فى صفقة انتقال حر بعد عدم قيده فى قائمة ناديه السابق الأهلي ليصبح لاعبا فى صفوف الفريق السماوى.