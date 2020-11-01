شكرا لقرائتكم محمد شبانة: الزمالك يرفض عودة محمد إبراهيم بعد غلق ملف الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة فى تلفزيون " اليوم السابع " أن مسئولو نادي الزمالك رفضو ، مناقشة أي مقترح لعودة محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق السابق والمقاصة الحالي، بعد الاستغناء عن جهوده في مطلع الموسم المنقضى للنادى الفيومى، وتلقى اللاعب عرضًا من أحد أندية الدوري الممتاز مقابل حصوله على 9 مليون جنيه سنويا من أحد الأندية الصاعدة للدوري إلى جانب حصوله على شارة قيادته وينتظر اللاعب موقف النادي الفيومي في التحضيرات للموسم الجديد من أجل حسم مصير استمراره مع الفريق من عدمه.

تابع الإعلامي محمد شبانة فى تلفزيون " اليوم السابع أن إدارة النادي الأهلي هي الأخري أغلقت ملف الحصول على خدمات محمد إبراهيم بعدما كان أحد المرشحين للانضمام إلى الفريق الأحمر في وقت سابق.

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الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات "اليوم السابع" جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفيات.