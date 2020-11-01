شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يستعيد رجب عمران ومروان حمدى بعد انتهاء إعارتهما لدجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد فريق مصر المقاصة جهود الثنائى رجب عمران ومران حمدى لاعبا الفريق الكروى الأول، بعد إن انتهت فترة إعارتهما لصفوف وادى دجلة بنهاية الموسم، حيث كان حصل الفريق الدجلاوى على خدمات اللاعبان لمدة موسم من المقاصة على سبيل الإعارة، لاسيما وأن اللاعبان قدما موسم مميز مع غزلان دجلة، ونجحوا فى استعادة مستواهم ليستعيدهم الفريق الفيومى ويتمسك باستمرارهم فى الموسم الكروى الجديد.

وعاد اليوم، الأحد، فريق دجلة، لخوض التدريبات الجماعية تحت قيادة اليونانى بابافاسيليو، فى إطار خطة الإعداد للموسم الكروى الجديد، حيث فضل الخواجة اليونانى بدأ فترة الإعداد مبكرًا لتجهيز اللاعبين على أعلى مستوى، والعمل على تفادى الأخطاء التى وقع فيها الفريق فى الموسم المنصرم وأدت لصراعه مع الهبوط قبل أن يضمن البقاء فى الدورى الممتاز بنهاية الموسم.

ويدرس بابافاسيليو مع جهازه المعاون إقامة معسكر إعداد مغلق فى الفترة المقبلة، من أجل زيادة التركيز لدى اللاعبين، والتمكن من إعدادهم بالشكل المطلوب، حتى يبدأ غزلان دجلة الموسم بكل قوة.

وكان فريق المصرى البورسعيدى فاز على وادى دجلة بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة الماضية، على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والاخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة دخلها المصرى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على طنطا بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر وادى دجلة من الجونة بهدفين دون رد في نفس الجولة.

Advertisements

أحرز هدف التقدم للمصرى إسلام عطية فى الدقيقة 7، بتسديدة صاروخية من خارج منقطة الجزاء، وفى الدقيقة 35 أحرز أحمد جمعة الهدف الثانى لفريقه، كم إنه الهدف الثانى له خلال الموسم الحالى، بعد استغلال خطأ دفاع غزلان دجلة.

وفى الشوط الثانى، احتسب الحكم إبراهيم نور الدين ركلة جزاء لصالح وادى دجلة، بعد العودة لتقنية الـ var، وسددها أحمد سعيد بعيدًا عن مرمى الفريق البورسعيدى، وفى الدقيقة 91 أحرز حسام الريالى لاعب دجلة هدف تقليص الفارق.