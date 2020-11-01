شكرا لقرائتكم خبر عن سامى قمصان: كنا نتمنى عدم تأجيل نهائى أفريقيا ولكن هذا قدر الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سامى قمصان مدرب النادى الأهلى، أن الفريق يستعد بشكل قوى من أجل مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها فى 27 نوفمبر الجارى، وقال قمصان فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلى: نستعد بشكل قوى ونجهز اللاعبين للمباراة النهائية ولدينا فترة للاستعداد الجيد، ولكن لدينا لاعبين سينضمون إلى المنتخب، ولدينا لاعبين سيحصلون على راحة مثل أليو ديانج بعدما شارك فى أغلب المباريات.

واصل: أعتقد من بعد يوم 16 و17 سنبدأ الاعداد للنهائى وسنقاتل لآخر نفس من أجل تحقيق هذا الحلم لجماهير الأهلى، ولدينا مجموعة مميزة من الشباب مثل محمد فخرى وشادى ومصطفى شوبير والعربى بدر ولدينا لاعبين أخرين،

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أَضاف: وضعنا تصور لمباريات كأس مصر وأعتقد أنه من الصعب لعب الكأس فى فترة التوقف الدولى وكنا نأمل فى إقامة المباريات كانت ستكون مفيدة بالنسبة لنا لأننا سنبقى فترة 27 يوم دون لعب مباريات، ولكن هذا قدر الأهلى ، واختتم: كنا نتمنى خوض النهائى يوم 6 نوفمبر لأن اللاعبين كانو فى مستوى فنى وذهنى مناسب ولكن هذا قدرنا و"كل تأخير فيه خير".

فى سياق متصل، كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالاهلي أن ناديه من حقه إستعادة الثنائي عمار حمدي وكريم يحيي من نادي الإتحاد السكندري بعد الموسم الأول من عقد الإعارة الذي يستمر موسمين ، وأعلن أمير توفيق انتقال عمار حمدي ‏إلى الاتحاد السكندري لمدة عامين على سبيل الإعارة، ويحق للأهلي استعادته بعد ‏السنة الأولى ، كما أعلن مدير التعاقدات بيع كريم يحيى، لاعب الفريق، إلى ‏الاتحاد السكندري بشكل نهائي، مع أحقية الأهلي في استعادته بعد السنة الأولى.‏

من ناحية أخرى ،يتجه منتصر النبراوي رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن وزكي عبد الحميد نائب رئيس الشركة، بالشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري، إلي جانب انتهاء الموسم الكروي الصعب والشاق رغم الصعوبات التي واجهت الجميع بداية من الأندية واتحاد الكرة مرورًا بالشركة الراعية، وتكاتف الجميع على الخروج من هذه الأزمات وإنهاء مسابقة الدوري ومن قبلها السوبر المصري علي غرار الدوريات الكبيرة.