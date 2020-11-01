شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم الأهلي مُرشح لخلافة حسام حسن في سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُناقش مسئولو النادي الأهلي عرض نادي سموحة لاستعارة أحمد ريان مهاجم الفرق الأحمر المنتهية إعارته للجونة تمهيداً لضمه في الموسم الجديد خاصة بعد نجاح اللاعب في تقديم موسم مميز مع الجونة فضلاً عن اقتناع أحمد سامي المدير الفني لسموحة بإمكانياته الفنية والبدنية.

ويرغب مسئولو سموحة في التعاقد مع مهاجم صريح مميز لتعويض حسام حسن مهاجم الفريق الحالي، والذي اقترب من الرحيل خلال الفترة المقبلة لأحد الأندية الخلجية، وتلقى أحمد ريان أكثر من عرض مؤخرا أبرزها من الجونة الذي يرغب في تجديد استعارته.

من ناحية أخرى، سلّم التشيكي بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين بالاهلي تقريرا للجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول يتضمن تقييماً للاعبي فريق الشباب، ووفقاً لهذا التقرير تم تصعيد 6 لاعبين لتدريبات الفريق الأول وهم: محمد حسام «ميدو»، مدافع، مواليد 2000، وفارس طارق، ظهير أيمن، مواليد 2000، وأحمد محمد عبد القادر «حمدي»، مهاجم، مواليد 99، وعبد الرحمن أشرف «مانو» ، لاعب وسط دفاعى، مواليد 99، وأحمد سيد عبد النبى، ظهير أيمن، مواليد 2002، وأحمد نبيل «كوكا»، لاعب وسط دفاعى، مواليد 2001 .

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فيما تشارك مجموعة أخرى من الناشئين بشكل منتظم في مران الفريق، وهم محمد فخرى ومحمد شكرى وشادى رضوان والحارس أحمد طارق ، وجاء تصعيد السداسي بطلب من التشيكي بروكيتش ، والذي قدم تقرير لموسيماني بأحقية هؤلاء اللاعبين في الحصول على فرصة خلال المرحلة المقبلة.