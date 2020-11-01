شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فخرى: موسيمانى بيشتغل معانا كويس على الجانب النفسى والذهنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب محمد فخرى، لاعب النادى الأهلى الصاعد إلى الفريق الأول، عن سعادته بالتتويج بثانى لقب دورى عام مع الفريق الأحمر، وقال فخرى فى تصريحات عبر برنامج "السادسة" على قناة الأهلى: حصلت على أول دورى مع الأهلى فى 2018، وكانت بطولة مهمة بالنسبة لى، ولكن فى هذه البطولة شاركت بالفعل وكانت صعبة جدًا بسبب كورونا والتوقف، وبعد العودة لم يكن الفريق فى نفس المستوى.

وأَضاف: مفيش بطولة سهلة، ولكننا نجتهد، حتى طوال فترة كورونا كنا ننفذ البرامج التى يجددها مخطط الأحمال، بعد رحيل فايلر، كان الأهلى مضطرًا للبحث عن مدرب لديه شخصية ويعرف أفريقيا وهذا ما توفر فى موسيمانى.

واصل: فايلر مدرب كبير، لكن موسيمانى مختلف، اشتغل على الأخطاء وخاصة الجانب النفسى والذهنى، وجعل لنا شخصية نفرضها على المنافسين، وقبل مباراة الأمس طلب منى التركيز وقال للاعبين ساعدوا فخرى ده لسه أول ماتش والمسئولية على الفريق كله.

Advertisements

استكمل: اللاعبين الكبار كلهم ساعدونى وخاصة وليد سليمان وأحمد فتحى وأيمن أشرف، خاصة أننى كنت ألعب فى غير مركزى، ولكن فى الأهلى أنا جاهز للعب فى أى مكان حتى لو حارس مرمى.

واختتم: راضى عن ظهورى بالأمس مع الأهلى ولعبت 90 دقيقة لم أغادر الملعب، وهدف وليد سليمان المبكر منحنا ثقة وخاصة بالنسبة لى، وموسيمانى طلب منا ألا نعتبر مباراة الطلائع احتفالية، وطالبنا بالفوز ونفزنا تعليماته.