شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مدة عقد مهاجم نادي مصر بعد التعاقد رسمياً مع المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة علي ماهر إجراءات التعاقد مع مصطفى سلطان مهاجم فريق نادي مصر بعقد يمتد لأربعة مواسم اعتباراً من الموسم المقبل 2021/2020 وحتى نهاية موسم 2024/2023 ، حيث قام اللاعب بتوقيع تعاقده مع النادي المصري بحضور محمد الخولي نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس عدنان حلبية وشريف مزروع عضوا مجلس إدارة المصري والذين كانوا قد أنهوا إجراءات الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب من ناديه السابق بعد سداد المقابل المادي المتفق عليه.

كان علي ماهر قد طلب من مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية سرعة التعاقد مع اللاعب لتدعيم صفوف الفريق قبيل انطلاق الموسم الجديد ، حيث نجح مجلس إدارة المصري في التعاقد مع اللاعب والذي أبدى رغبته المُلحة في اللعب للمصري صاحب الجماهيرية الكبيرة التي من شأنها أن تدفع اللاعبين للتألق من ناحية ولرغبته في المران تحت قيادة الكابتن علي ماهر صاحب النتائج المتميزة مع المصري في الدور الثاني من الدوري الممتاز.

وكان مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية قد أتم إجراءات التعاقد مع أحمد شديد قناوي ظهير أيسر فريق الانتاج الحربي بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم إعتباراً من الموسم المقبل 2021/2020 وحتى نهاية موسم 2023/2022.

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وقام اللاعب بتوقيع تعاقده مع النادي المصري بحضور الأستاذ محمد الخولي نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس عدنان حلبية والكابتن شريف مزروع عضوا مجلس إدارة النادي المصري

الجدير بالذكر أن اللاعب أحمد شديد قناوي كان قد سبق له اللعب لصفوف المصري خلال الفترة ما بين موسم 2009/2008 وحتى موسم 2011/2010 حيث نجح في أن ينضم لصفوف المنتخب الوطني بفضل المستوى المتميز الذي ظهر به قبل أن ينتقل لصفوف عدد من الأندية ومن بينها الأهلي وطلائع الجيش وأسوان والإنتاج الحربي الذي حقق معه رقما قياسيا بالمشاركة في غالبية مباريات الفريق لثلاثة مواسم متتالية كان خلالها أحد أبرز نجوم الدوري العام بفضل تمريراته الحاسمة لزملائه على مدار المواسم الماضية.