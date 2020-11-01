شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يتعاقد مع كريم يحيى لاعب الأهلي السابق لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الاتحاد السكندرى فى حسم انتقال كريم يحيى مدافع النادى الأهلى السابق لمدة موسمين، وذلك في إطار سعى مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى لتدعيم خط دفاع الفريق، حيث وقع اللاعب على عقود الانتقال النهائى لنادي الاتحاد السكندري خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إنهاء جميع المفاوضات مع النادى الأهلى بمشاركة إبراهيم حسن مدير الكرة بزعيم الثغر الذي تفاوض مع اللاعب، وأتم الإجراءات إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين.



كريم يحيى (1)



كريم يحيى (2)

و يُعد كريم يحيى أحد الصاعدين المميزين و يُجيد اللعب بمركز الظهير الأيمن وقلب الدفاع و كان مُعاراً الموسم الماضى لنادى سموحة و قدم أداء متميز جعله محل أهتمام العديد من الأندية المصرية لموهبته و صغر سنة حيث أنه مواليد 1998.

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وأنهى الاتحاد إجراءات ضم اللاعب بعد ثناء و إشادة حسام حسن المدير الفنى للفريق الكرة وإبراهيم حسن مدير الكرة بإمكانات و قدرات اللاعب البدنية و الفنية .

فى سياق متصل، أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى الإجراءات الخاصة بانتقال عمار حمدي لاعب الأهلي والمنتخب الأوليمبى ، وأحد أهم المواهب الصاعدة بالكرة المصرية لمدة موسمين و ذلك بعد إنهاء جميع المفوضات مع النادى الأهلى بمشاركة إبراهيم حسن مدير الكرة الذي تفاوض مع اللاعب و ووكيله احمد يحيي وأتم الإجراءات إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين.