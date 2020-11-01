شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة كورونا للمنتخب الأولمبي الثلاثاء.. ومران مفتوح للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي فتح المران الأول للمنتخب المقرر له في الثانية والنصف عصر الثلاثاء المقبل في معسكره المفتوح بالملاعب الفرعية لاستاد القاهرة لكافة وسائل الاعلام ، ومن المقرر أن يخضع اللاعبين للمسحة الطبية الأولى ثم يعقبها المران الأول..يأتي هذا في بداية معسكر الفريق قبل الدخول في معسكر مغلق إعتبارا من 8 نوفمبر استعدادا لمباراتي كوريا الجنوبية يوم 12 نوفمبر وأمام البرازيل يوم 17 من نفس الشهر ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو الذي ينطلق في يوليو 2021. من جانبه أكد شوقي غريب ان الجهاز الفني حرص علي اعلان قائمه تضم 40 لاعبا تحسبا لجميع الظروف الطبية والفنية، مشيرا الي انه سيتم حسم القائمة المسافرة بعد اعلان حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الاول قائمته وله الحرية في اختيار اي لاعب من تلك القائمه المعلنة التي تضم: محمد صبحي (الزمالك )، عمر صلاح (سموحه )، عمر رضوان (الجونة)، مصطفي شوبير(الأهلي)، محمود جاد (إنبي)، محمد اشرف (طنطا)، اسامة جلال (انبي)، احمد رمضان بيكهام (دجلة)، محمد عبدالسلام (الزمالك )، محمود صابر الجزار (الجونة )، محمود مرعي (دجلة )، احمد ياسين (المقاصة )، محمد عبدالمنعم (سموحة )، احمد يوسف (اف سي مصر )، احمد ابوالفتوح (سموحة )، حسن علي (المصري )، محمود البدري (الاسماعيلي )، كريم العراقي (المصري )، كريم فؤاد (انبي )، شريف رضا (سموحة )، اكرم توفيق (الجونة )، غنام محمد (الانتاج الحربي )، احمد سعيد (دجلة )، عمار حمدي (طلائع الجيش )، محمد صادق (الاسماعيلي )،احمد حمدي (الجونة )، ناصر ماهر (سموحة )، يوسف الجوهري (المقاولون العرب )، عبدالرحمن مجدي (الاسماعيلي )، امام عاشور (الزمالك )، كريم الطيب (اسوان )، رمضان صبحي (بيراميدز )، طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب )، عبدالرحمن شيكا (الانتاج الحربي )، مصطفي محمد (الزمالك )،أحمد ياسر ريان (الجونة )، صلاح محسن (سموحه )، ناصر منسي (طلائع الجيش )، فادي فريد (أسوان )، احمد ايمن (الاسماعيلي ).

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