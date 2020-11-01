شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغنى يعلق على معاقبته بالحبس 4 سنوات في قضية "الميراث": "أنا مظلوم".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مجدى عبد الغنى، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، تفاصيل قضايا الميراث التي يواجه فيها عقوبة الحبس 4 سنوات وغرامة مالية 200 ألف جنيه لامتناعه عن تسليم ميراث أقاربه، وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه عن كل قضية، لإيقاف التنفيذ.

وقال مجدى عبد الغنى، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" الذى يقدمه الإعلامى سيد على، عبر قناة الحدث اليوم، إن الشكوى التي يواجهها حاليا ظاهرها "ميراث" وباطنها لا تحمل أي نوع من هذا الأمر، متابعا: "اللى حصل خطأ محامى لأنه لم يطعن على تقرير الخبير والنتيجة التي خرجت في القضية، والمحامى قدم حافظة مستندات أقل من اللى طلبها الخبير".

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وتابع مجدى عبد الغنى: "هما قدموا مستندات من سنة 1957، ولكن هذا الكلام تم تغييره حاليا وتم نزع ملكيات بكميات كبيرة منهم، وأنا عملت إشهار حق إرث من والدى سنة 1994، ووالدى كان يملك 17 قيراط في المكان، وهما يملكوا 6 قيراط، وللأسف القضية راحت جنائى".

واستكمل نجم مصر السابق: "المفروض القاضي يندب خبير حتى يتثنى له صحة الكلام من عدمه، ولكن ياخد بالمدنى وخلاص يبقى فيه ظلم، كل الأحكام غيابية ولك أن تتخيل مرفوع 20 قضية بنفس الأسماء والمحتوى يبقى إيه الحل؟!".

وأردف: "أنا ما خدتش حقى.. وهناك 16 قضية من القضايا حكم فيهم قاضى واحد فقط، وأنا حصلت على حكم في الاستئناف بإيقاف عقوبة الحبس، يبقى المفروض مايظهرش عقوبات حبس تانية في نفس الموضوع"، مختتما: "أنا أستغل أرضى أنا وليس أرض أحد".