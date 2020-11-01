شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفاضل بين 5 جنسيات للمدرب الجديد والمدرسة اللاتينية الأقرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصر مسئولو نادى بيراميدز اختيار المدير الفنى الجديد فى 5 جنسيات، والذى سيتولى مهمة القيادة الفنية للفريق الكروى الأول خلفًا للكرواتى أنتى تشاتشيتش الذى تمت إقالته من منصبه عقب الأخطاء التى ارتكبها الخواجة فى الفترة الماضية وأضاع على الفريق فرصة التتويج بلقب كأس مصر، والمركز الثانى فى الدورى بعدما حسمه الزمالك، كما خسر لقب الكونفدرالية الأفريقية بالهزيمة من نهضة بركان المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما، على ملعب مولاى عبد الله بالمغرب.

وكشف مصدر مسئول فى بيراميدز عن السير الذاتية التى يتم دراستها فى الوقت الحالى لاختيار أفضلهم والتعاقد معه ليتولى مهمة القيادة الفنية للفريق، مشيرًا إلى أن الأختار تم حصره فى عدة جنسيات وهم أرجنتينى أو برازيلى وأسبانى وأيطالى وبلجيكى، لاسيما أن المدسة اللاتينية قد تكون هى الأقرب فى الوقت الحالى، خاصة أن المدرب المرشح عمل فى إحدى الدول العربية الأمر الذى يجعله يحظى بالنصيب الأكبر فى أسهم الأختيار.

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وكان هانى سعيد المدير الرياضى ومحمود فتح الله المدرب العام، تولى القيادة الفنية لبيراميدز بشكل مؤقت فى مباراته الأخيرة بمسابقة الدورى أمام المقاولون العرب، والتى جمعتهما أمس السبت، وانتهت بتعادل الفريقين بنتيجة 2 / 2.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 65 فى المركز الثالث بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 19 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر مثلهم وسجل 54 هدفاً ودخل مرماه 33 هدفاً، فيما يصل المقاولون للنقطة 54 فى المركز الرابع بعد أن لعب 34 مباراة حيث فاز المقاولون فى 15 وتعادل فى 9 مباريات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 45 هدفاً واستقبلت شباكه 34 هدفاً.