شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعد أحمد حمودى بالقيد فى قائمة الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وعد مسئولو نادى بيراميدز أحمد حمودى صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، بقيده فى قائمة الفريق للموسم الجديد، وتعويضه عن الخطأ الإدارى الذى تم ارتكابه فى بداية الموسم الجارى، باكتمال قائمة الفريق دون أن يتم قيد اللاعب، الأمر الذى أدى لحرمان حمودى من الظهور مع بيراميدز منذ انطلاق الموسم، وأبعده عن المشاركة خلال تلك الفترة، ويكتفى اللاعب فى الوقت الحالى بخوض تدريباته مع الفريق دون المشاركة فى أى مباراة رسمية لعدم قيده.

وكشف مصدر مسئول بنادى بيراميدز أنه سيتم قيد حمودى فى قائمته الجديد، لتعويضه عن فترة عدم المشاركة فى الموسم الماضى، ومنحه فرصة الظهور مع بيراميدز، لاسيما أن الإدارة كانت تدرس فى البداية الاستغناء عن اللاعب عن طريق بيعه أو إعارته خاصة وإنه لم يشارك طول الموسم.

وتعاقد نادي بيراميدز مع أحمد حمودى خلال انتقالات الصيف الماضى فى صفقة انتقال حر بعد عدم قيده فى قائمة ناديه السابق الأهلي ليصبح لاعبا فى صفوف الفريق السماوى.

من ناحية أخرى، حصر بيراميدز أختيار المدير الفنى الجديد فى 5 جنسيات، والذى سيتولى مهمة القيادة الفنية للفريق الكروى الأول خلفًا للكرواتى أنتى تشاتشيتش الذى تمت إقالته من منصبه عقب الأخطاء التى ارتكبها الخواجة فى الفترة الماضية وأضاع على الفريق فرصة التتويج بلقب كأس مصر، والمركز الثانى فى الدورى بعدما حسمه الزمالك، كما خسر لقب الكونفدرالية الأفريقية بالهزيمة من نهضة بركان المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما، على ملعب مولاى عبد الله بالمغرب.

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وكشف مصدر مسئول فى بيراميدز عن السير الذاتية التى يتم دراستها فى الوقت الحالى لإختيار أفضلهم والتعاقد معه ليتولى مهمة القيادة الفنية للفريق، مشيرًا إلى إن الأختار تم حصره فى عدة جنسيات وهم أرجنتينى أو برازيلى وأسبانى وأيطالى وبلجيكى، لاسيما وإن المدسة اللاتينية قد تكون هى الأقرب فى الوقت الحالى، خاصة وأن المدرب المرشح عمل فى إحدى الدول العربية الأمر الذى يجعله يحظى بالنصيب الأكبر فى أسهم الأختيار.

وكان هانى سعيد المدير الرياضى ومحمود فتح الله المدرب العام، توليا القيادة الفنية لبيراميدز بشكل مؤقت فى مباراته الأخيرة بمسابقة الدورى أمام المقاولون العرب، والتى جمعتهما السبت، وانتهت بتعادل الفريقين بنتيجة 2 / 2.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 65 فى المركز الثالث بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 19 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر مثلهم وسجل 54 هدفاً ودخل مرماه 33 هدفاً، فيما يصل المقاولون للنقطة 54 فى المركز الرابع بعد أن لعب 34 مباراة حيث فاز المقاولون فى 15 وتعادل فى 9 مباريات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 45 هدفاً واستقبلت شباكه 34 هدفاً.