شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة..اتحاد الكرة يقترح إقامة الدوري الجديد من دور واحد والأندية ترفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اقترحت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، على أندية الدوري الممتاز، إقامة الدوري في الموسم الجديد من دور واحد نظرا لضيق الوقت ورفضت الأندية مقترح اتحاد الكرة وتمسكت بإقامة الدوري من دورين من 34 جولة بالشكل الطبيعي.

في سباق اخر، أعلن المهندس حسام الزناتي مدير إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم استقالته من منصبه مع ختام مسابقة الدوري الممتاز موسم 19-2020 ، كما قدم مع خطاب استقالته تصوره الكامل للموسم الجديد 20-2021 بعد الاجتماع مع مندوبي أندية القسم الممتاز ، خاصة فيما يتعلق بتجمع المنتخب الأولمبي قبيل المشاركة في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية، وما يستتبعه من استكمال المسابقات المحلية بدون لاعبي المنتخب الأوليمبي، وذلك في ظل رغبة معظم الأندية في اقامة الدوري بشكله المعتاد من 34 جولة.

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كما تضمنت اللائحة المقترحة وشروط المسابقة التي تقدم بها حسام الزناتي الاحتمالات كافة التي من الممكن أن تواجهها المسابقة ولم تكن مدرجة بها من قبل مثل تحديد البطل والهابطين في الحالات الطارئة التي تمنع استكمال المسابقة.

ووجه حسام الزناتي الشكر للجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد برئاسة السيد/ عمرو الجنايني على الثقة الغالية التي أولوها إياه لإدارة المسابقات، كما تقدم بالشكر لجميع العاملين باتحاد كرة القدم ، خاصة الإدارات ذات الصلة بعمل المسابقات، وفي مقدمتها بطبيعة الحال زملاؤه في إدارة المسابقات الذين وجد منهم كل تعاون وإخلاص، متمنيا كل التوفيق والنجاح لأسرة اتحاد كرة القدم.

وقال الزناتي إن خطوة استقالته يراها طبيعية بعد نهاية الدوري كما أنها تأتي لأسباب مهنية تتعلق به، مشيرا إلى استفادته الكبيرة من هذه التجربة التي جاءت في موسم استثنائي مربك لكرة القدم في العالم كله نتيجة جائحة كورونا، مؤكدا على سعادته بالتمكن من انهاء المسابقة رغم كل التحديات التي واجهتها.