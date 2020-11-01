المصرى يعلن ضم مصطفى سلطان مهاجم نادى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الحساب الرسمى للنادى المصرى عبر تويتر، عن ضم مصطفى سلطان مهاجم نادى مصر السابق للفريق البورسعيدي وذلك فى إطار خطة المصرى لتدعيم الفريق بالميركاتو الجارى، ويأتى ذلك بعد ساعات قليلة من انضمام أحمد شديد قناوى إلى الفريق البورسعيدى، حيث أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية بعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة علي ماهر إجراءات التعاقد مع أحمد شديد قناوي ظهير أيسر فريق الانتاج الحربي بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم إعتباراً من الموسم المقبل 2021/2020 وحتى نهاية موسم 2023/2022.

مصطفى سلطان Advertisements وقام اللاعب بتوقيع تعاقده مع النادي المصري بحضور الأستاذ محمد الخولي نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس عدنان حلبية والكابتن شريف مزروع عضوا مجلس إدارة النادي المصري الجدير بالذكر أن اللاعب أحمد شديد قناوي كان قد سبق له اللعب لصفوف المصري خلال الفترة ما بين موسم 2009/2008 وحتى موسم 2011/2010 حيث نجح في أن ينضم لصفوف المنتخب الوطني بفضل المستوى المتميز الذي ظهر به قبل أن ينتقل لصفوف عدد من الأندية ومن بينها الأهلي وطلائع الجيش وأسوان والإنتاج الحربي الذي حقق معه رقما قياسيا بالمشاركة في غالبية مباريات الفريق لثلاثة مواسم متتالية كان خلالها أحد أبرز نجوم الدوري العام بفضل تمريراته الحاسمة لزملائه على مدار المواسم الماضية.

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