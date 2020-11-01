شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه فى تلفزيون " الخليج 365 "سيديهات الإمارات و " إنت مالك" سر مشادة كهربا فضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه فى تلفزيون " الخليج 365 " أن سر المشادة التي وقعت بين كهربا ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية بالجبلاية خلال احتفالية الاهلي بدرع الدوري أمس عقب مباراة طلائع الجيش، بسبب c.d مباراة السوبر بين الأهلي و الزمالك التى أقيمت بالإمارات وتم إيقاف كهربا 10 مباريات.

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تابع الإعلامي محمد شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على تلفزيون الخليج 365 أن كهربا رفض مصافحة محمد فضل علي خلفية أن الاخير هو من قام باحضار سيديهات لمباراة السوبر الأخيرة في الامارات والتي شهدت مشادة بين لاعبي الاهلي والزمالك واثبتت ان كهربا هو السبب الريئسي في الأزمة وتم علي اثرها ايقافه لنهاية الموسم قبل تخفيف العقوبة لتصبح ١٠ مباريات .

أضاف شبانه من الناحية الأخري بالأهلي أكددت عددة مصادر أن السبب الحقيقي وراء خناقة كهربا لاعب الفريق ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية هو مالك نجل مؤمن زكريا نجم الأهلي السابق، وأن كهربا كان يحمل نجل مؤمن زكريا لالتقاط الصور مع الدرع وفي لحظة نزول محمد فضل مع زوجه مؤمن طلب من كهربا حمل نجل مؤمن، ليرفض كهربا وقال له نصا :" مش هتاخده ..تشيله بتاع ايه ؟، الأمر الذي اثار دهشة فضل وقال له انت بتكلم جد ؟ ليرد عليه ايوا بتكلم جد ليرد فضل عليه قائلا انت لاعب مش متربي، ليبدأ كهربا بالاحتكاك مع فضل بالأيدي لولا تدخل احد العمال واللاعب سعد سمير، والذين منعا حدوث فضيحه حقيقية امام شاشات التلفاز في حالة دخول الثنائي في خناقة بالأيدي اثناء تسليم درع الدوري للأهلي.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

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