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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم 1 / 11 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم 1 نوفمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،عمار حمدى ينتقل إلى الاتحاد السكندرى موسمين على سبيل الإعارة ، مفاجأة..اتحاد الكرة يقترح إقامة الدوري الجديد من دور واحد والأندية ترفض.
مفاجأة..اتحاد الكرة يقترح إقامة الدوري الجديد من دور واحد والأندية ترفض
اقترحت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، على أندية الدوري الممتاز، إقامة الدوري في الموسم الجديد من دور واحد نظرا لضيق الوقت ورفضت الأندية مقترح اتحاد الكرة وتمسكت بإقامة الدوري من دورين من 34 جولة بالشكل الطبيعي.
عمار حمدى ينتقل إلى الاتحاد السكندرى موسمين على سبيل الإعارة
أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى الإجراءات الخاصة بانتقال عمار حمدي لاعب الأهلي والمنتخب الأوليمبى ، وأحد أهم المواهب الصاعدة بالكرة المصرية لمدة موسمين و ذلك بعد إنهاء جميع المفوضات مع النادى الأهلى بمشاركة إبراهيم حسن مدير الكرة الذي تفاوض مع اللاعب و ووكيله احمد يحيي وأتم الإجراءات إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين
الاتحاد يتعاقد مع كريم يحيى لاعب الأهلي السابق لمدة موسمين
نجح الاتحاد السكندرى فى حسم انتقال كريم يحيى مدافع النادى الأهلى السابق لمدة موسمين، وذلك في إطار سعى مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى لتدعيم خط دفاع الفريق، حيث وقع اللاعب على عقود الانتقال النهائى لنادي الاتحاد السكندري خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إنهاء جميع المفاوضات مع النادى الأهلى بمشاركة إبراهيم حسن مدير الكرة بزعيم الثغر الذي تفاوض مع اللاعب، وأتم الإجراءات إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين.
بيراميدز يُعلن عن المدير الفنى الجديد بداية الأسبوع المقبل
يكثف مسئولو نادى بيراميدز المفاوضات مع المدير الفنى الجديد الذى سيتولى مهمة القيادة الفنية للفريق الكروى الأول، خلفًا للكرواتى أنتى تشاتشيتش الذى تمت إقالته من منصبه عقب الأخطاء التى ارتكبها الخواجة فى الفترة الماضية وأضاع على الفريق فرصة التتويج بلقب كأس مصر، والمركز الثانى فى الدورى بعدما حسمه الزمالك، كما خسر لقب الكونفدرالية الأفريقية بالهزيمة من نهضة بركان المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما، على ملعب مولاى عبد الله بالمغرب.
اللجنة الطبية بالجبلاية تكشف موقف حضور الجماهير فى الموسم الجديد.. فيديو
أكد الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية العليا باتحاد الكرة، أنه يجب أن نكون أكثر حرصاً والتزماً بالإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بأن تشهد موجة ثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد فى فصل الشتاء، مشيراً إلى أن تدريب الفرق والأجهزة الطبية خلال الفترة الماضية منحهم فكرة جيدة عن الإجراءات الاحترازية، وأن هذه الإجراءات تتبع بشكل دورى ما تسبب فى انخفاض الإصابات بفيروس كورونا.
الإسماعيلى يعلن التوصل لاتفاق مبدئى لعودة فخر الدين بن يوسف ويكشف مصير بادجى
أكد علاء وحيد، المتحدث الإعلامى للنادى الإسماعيلى، توصل ناديه لاتفاق مبدئى بعودة التونسى فخر الدين بن يوسف لصفوف الدراويش بالموسم الجديد، وقال علاء وحيد فى تصريحات إذاعية، "انتظروا صفقات تليق بطموح جماهير الإسماعيلى، هدفنا التتويج بالبطولة العربية، وتكوين فريق قوى مختلف جزئياً وكلياً عن إسماعيلى الموسم الماضى".
اقترب حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات من تولي منصب المدير الرياضي للنادي الجونة خلال الموسم المقبل بعد تقديم الزناتي لاستقالته ظهر اليوم من منصب مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة ، خاصة أن الزناتي سبق له التواجد فى نادي الجونة منذ موسمين قبل أن يتواجد فى اتحاد الكرة، فيما احتفل مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بحسام الزناتي بعد تقديمه أستقالة عقب انتهاء الموسم الكروي 2019 – 2020 ، وشهد الحفل تواجد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية و محمد فضل عضو اتحاد الكرة.
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