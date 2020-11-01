شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: لا نية للتخلى عن قوام الفريق للحفاظ على مكاسب الموسم الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أنه لا نية لدى إدارة النادى فى التخلى عن أى لاعب من القوام الأساسى لذئاب الجبل، بعد رحيل طاهر محمد طاهر إلى النادى الأهلى، وقال عضو المقاولون فى تصريحات لـ ”الخليج 365”: حتى الآن لم يصلنا أى عروض رسمية بخصوص أى لاعب ولكننا سنحافظ على القوام الأساسى للفريق لأن الموسم القادم سيكون أصعب من المنقضى.

أضاف عادل: نجحنا فى تحقيق هدفنا المعلن منذ بداية الموسم وهو المركز الرابع، بفضل جهود الإدارة واللاعبين والجهاز الفنى، ونسعى لتوفير نفس الاستقرار فى الموسم المقبل مع صعوبة التحديات.

وأنهى المقاولون العرب موسم 2019/2020، فى المركز الرابع بجدول مسابقة الدورى العام، فى إنجاز كبير لذئاب الجبل بعد غياب طويل عن المنافسة مع الكبار، حيث قدم فريق الكرة بقيادة عماد النحاس موسماً استثنائياً ليعود ذئاب الجبل إلى تمثيل مصر ف البطولات الأفريقية.

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وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب من جديد للمشاركة فى البطولات الأفريقية مع الموسم الجديد 2020 -2021 وتحديدًا الكونفيدرالية الأفريقية فى إنجاز كبير لمجلس إدارة النادى برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادى والمهندس محمد عادل فتحى المشرف العام على الكرة بالنادى وللجهاز الفنى ولاعبى الفريق بقيادة عماد النحاس المدير الفنى، ويعود المقاولون العرب للمشاركات الأفريقية بعد غياب 15 عاما، حيث كانت آخر مشاركة عام 2005 فى بطولة أفريقيا ابطال الكؤوس.

وأعلن المهندس محمد عادل فتحى، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادى المقاولون العرب، ضم التونسي وسيم النغموشى لتدعيم صفوف المقاولون استعدادًا لخوض الموسم الجديد، وأكد فتحي أن النغموشي انضم لصفوف المقاولون فى صفقة انتقال حر، ووقع اللاعب عقدا لمدة موسمين، واجتاز الكشف الطبي وأنهى إجراءات التعاقد. ويلعب النغموشي فى مركز وسط الملعب وسبق له اللعب لنادى الترجي التونسي كما لعب لفريق اتحاد بن قردان التونسي أيضا.