شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه فى تلفزيون ”الخليج 365” :محسن صالح يطلب الاستغناء عن جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه فى تلفزيون " الخليج 365 " أن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالاهلى يقود مخطط التخلص من صالح جمعة لاعب وسط الفريق بعدما استنفذ اللاعب كافة الطرق معه لعودته لمستواه والتزامه في الموسم الحالي وحصل على فرص عديدة حسب رؤيته ولكن لم يستثمرها اللاعب .

لمتابعة لايف شبانه

كشف الإعلامي محمد شبانه فى تلفزيون " الخليج 365 " أن محسن صالح تحدث مع محمود الخطيب رئيس النادى بضرورة خروج اللاعب للرحيل النهائي أو على سبيل الإعارة لأن تواجده لن يضيف أي جديد خاصة أن الامر استمر منذ عدة مواسم ولم يكن هناك أي تغيير بالنسبة للاعب .

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أضاف شبانه أن ميتسو موسيمانى المدير الفني للأهلي يرفض الحكم على صالح جمعة من التقارير ويرغب في رؤيته بكثرة في الملعب لتحديد مصيره

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفيات.