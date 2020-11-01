شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعرض إعارة عربى بدر على دجلة فى صفقة "بيكهام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت المفاوضات مستمرة بين مسئولو النادى الأهلى ووادى دجلة، لأختيار الأخير لاعبان ضمن صفقة ضم الأحمر لأحمد رمضان بيكهام مدافع الغزلان خلال فترة الإنتقالات الحالية، حيث أنهى الطرفين الإتفاق بينهما على شراء الأهلى بيكهام مقابل 12 مليون جنيه وإعارة 2 لاعبين، إلا إنه لم يتم الاستقرار على أى أسم من هذان اللاعبان حتى الأن.

وكشف مصدر مطلع بوادى دجلة، إن إدارة ناديه والجهاز الفنى طلبا إستعارة أى من ناصر ماهر أو محمد شريف أو صلاح محسن أو أكرم توفيق، إلا أن الأهلى رفض وتمسك بهم خاصة فى ظل رغبة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى فى الاعتماد عليهم فى الموسم الجديد، لاسيما وإنه تم إخبارهم بانتهاء إعارتهم وعودته لصفوف المارد الأحمر من جديد.

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أضاف المصدر، أن الأهلى اقترح إمكانية إعارة العربى بدر لاعب وسط فريق الشباب والصاعد حديثًا للفريق الأول، مع لاعب أخر من فريق الشباب، وهو ما يتم دراسته حاليًا داخل النادى الدجلاوى لحسم الأمر.

وكان مسئولو دجلة رفضو ضم السنغالى أليو بادجى فى صفقة بيع أحمد رمضان بيكهام، وعرض مسئولو الفريق الأحمر إعارة بادجى لدجلة لمدة موسم بعد الاتفاق على دخول لاعبين من الأهلى داخل الصفقة، إلا أن المفاجأة كانت برغبة دجلة فى استعارة 2 من اللاعبين الشباب معلنين رفضهم ضم بادجى لوجود تحفظ فنى على أدائه.

وترغب إدارة الأهلى فى إعارة بادجى لعدم قناعة موسيمانى المدير الفنى للفريق بإمكانياته من ناحية، ولإفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم أجنبى سوبر من ناحية أخرى، ويجد الأهلى صعوبة فى تسويق السنغالى أليو بادجى خارج مصر بسبب غلق باب القيد فى معظم دوريات العالم خلال الفترة الحالية.