شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى لـ موسيمانى: "لقيت الطبطبة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بعض لقطات فيديو للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، أثناء تبادله التحية مع اللاعبين أمس في مباراة طلائع الجيش في الجولة الأخيرة من الدورى والتي احتفل خلالها الأهلي بالتتويج رسميًا وكشفت هذه المباراة عن علاقة المدير الفني للأهلي القوية مع لاعبي الفريق وأظهرت الفيديوهات عن مشاعر الحب بين الطرفين وكأن لاعبو الأهلي يغازلون موسمياني على طريقة حسين الجسمي "لقيت الطبطبة".

بيتسو موسيماني ظهر خلال مباراة الطلائع بأنه يجيد التعامل النفسي مع اللاعبين، ويحاول التقرب منهم علي المستوى الشخصي ليكون هناك سهولة في التواصل بينه وبين اللاعبين، وهي من أهم عوامل نجاح المدرب الأجنبي في أي فريق.

موسيماني قام بتوجيه تحية خاصة لأحمد فتحي لاعب الأهلي السابق عند استبداله قبل نهاية المباراة بدقائق، لانها آخر مباراة لفتحي قبل انتقاله رسميًا لبيراميدز، وقام باحتضانه في تحية تقدير منه علي مجهود اللاعب.

كما قام موسيماني بنفس الأمر مع وليد سليمان عند استبداله أيضا بعد المجهود الكبير الذي قدمه اللاعب في المباراة واللمحات الفنية الرائعة وتقديرًا لدوره داخل الفريق، واحتفل موسيماني مع لاعبي الأهلي بدرع الدوري داخل غرفة الملابس وكان يتبادل معهم الهزار والمداعبات والاغاني في لقطات تمثل التعامل النفسي الجيد لموسيماني مع لاعبي الأهلي.

في نفس السياق أكد أيمن أشرف، مدافع الفريق أن جميع اللاعبين قدموا موسماً جيداً، والفريق حقق لقب الدورى عن جدارة واستحقاق، قائلا، "هناك 30 لاعباً فى القائمة كلهم نجوم داخل القلعة الحمراء، وقدموا مستوى جيداً هذا الموسم".

وأضاف أيمن أشرف، فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر على راديو مصر، "قدمنا موسما رائعا منذ البداية مع رينيه فايلر الذى نوجه له الشكر على المجهود الذى بذله معنا، قبل فترة توقف كورونا كنا نسير بشكل جيد، وبعدها العودة لم نكن فى أفضل حالاتنا، لكن بعد ذلك استعاد الجميع الفورمة البدنية والفنية، والجميع قدم مستوى مميز".

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وتابع مدافع الأهلى، "كنا نلعب كل المباريات بشكل قوي، هدفنا فقط تحقيق الانتصار بأكبر عدد من الأهداف، والشكل العام للفريق كان جيداً للغاية، ونتمنى تتويج مجهودنا بالحصول على لقب دورى أبطال إفريقيا".

وحول الفارق بين فايلر وبيتسو موسيماني قال، "فايلر مدرب جيد، وموسيمانى يتقرب للاعبين، ويتعامل نفسيا مع الجميع حتى من يخرجوا من قائمة المباريات، ويحاول مساعدة اللاعبين الذين لا يشاركون فى المباريات من أجل العودة والمشاركة، وفايلر كان أيضا يحتوى كل اللاعبين".

وأضاف أشرف، "كنت أتمنى إقامة نهائى دورى الأبطال يوم 6 نوفمبر، ولا نعرف ماذا سيحدث بعد فترة التوقف الدولى، وهدفنا تحقيق البطولة وأتمنى تحقيق البطولة وأن يكون كل اللاعبين بحالة جيدة".

وبسؤاله عن الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني، قال مدافعى الأهلى، "أتشرف بالانضمام لمنتخب مصر، لم يتحدث معى أحد من الجهاز الفنى، وأتمنى التواجد بالطبع، فهو شرف لأى لاعب، وصلنا لـ3 نهائيات فى آخر 4 مواسم لنهائى دورى أبطال إفريقيا، وإن شاء الله سنحاول حصد لقب البطولة، الجميع يقف خلف الفريق

ووجه أيمن أشرف رسالة إلى أحمد فتحي قائلا، "تعلمنا الكثير من أحمد فتحي، الإرادة والقوة والإخلاص والاحترافية، لعب حتى آخر ثانية، وهو أمر يحسب له أنه كان يحارب فى كل دقيقة، نتمنى له التوفيق فهو شخصية محترمة وعلى خُلق".

واختم مدافع الأهلى قائلا، "لم أشاهد واقعة محمد فضل مع محمود كهربا مطلقا فى الملعب، شاهدتها بعد العودة إلى المنزل فى بعض وسائل الإعلام".