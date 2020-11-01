شكرا لقرائتكم خبر عن نادى مصر أكثر الأندية " هزيمة " بالدورى " والأهلى فى المؤخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار مساء أمس على أطول مسابقة لبطولة الدورى الممتاز بعد فوز الأهلى على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة فى ليلة تألق العديد من نجوم القلعة الحمراء على رأسهم محمود كهربا ووليد سليمان وجيرالدو ، بالإضافة لظهور مؤمن زكريا فى المدرجات الذى قام بتسليم درع الدورى للاعبين داخل الملعب فى لافتة لاقت استحسان الجميع .

وبعد انتهاء مسابقة الدورى يحصول الأهلى على درع الدورى ، وهبوط الثلاثى طنطا وحرس الحدود ونادى مصر للقسم الثانى هناك عدد من الظواهر نرصد فى التقرير التالى أكثر الأندية التى تلقت هزيمة :-

نادى مصر

يعد نادى مصر أكثر الأندية التى تلقت الهزيمة برصيد 19 مباراة مع 3 مدربين حيث بدأ عبد الناصر محمد مع الفريق ، ثم حل بدلا منه خالد جلال ، واخيرا خالد متولى ليعود الفريق سريعا إلى دورى القسم الثانى دون وضع أى بصمة بالدورى .

طنطا

ثانى أكثر الأندية التى تلقت الهزائم بالدورى برصيد 18 مباراة ، ورغم الشكل الجيد الذى ظهر عليه الفريق فى بداية الدورى مع أيمن المزين ، إلا أن الفريق فشل فى مجاراة باقى الأندية ليعود أيضا لدورى القسم الثانى .

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الجونة

يأتى الجونة فى المركز الثالث برصيد 17 هزيمة تلقاها الفريق خلال الموسم الحالى ولولا نتائج الأخرين لهبط الفريق الساحلى للقسم الثانى من جديد بالرغم من امتلاكه للعديد من نجوم الدورى الممتاز إلا أن ضعف المدربين ادى لخسارة الفريق للعديد من المباريات السهلة .

أربع أندية تشترك فى المركز الثالث

تشترك أربع أندية فى المركز الرابع كأكثر الأندية التى تلقت هزائم برصيد 15 مباراة وهم الإسماعيلى وحرس الحدود وأسوان ووادى دجلة ، ورغم تساوى الفرق فى الهزائم ، إلا أن حرس الحدود عاد لدهاليز المظاليم مجددا بعد سنة قضاها فى الممتاز بسبب سوء التوفيق الذى لازم الفريق فى العديد من مبارياته .

الأهلى فى المؤخرة

يحتل النادى الأهلى المركز الأخير من حيث الخسارة بمسابقة الدورى حيث لم يتجرع أبناء القلعة الحمراء سوى هزيمة واحدة امام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف ، بينما حقق الفريق الفوز فى 28 مباراة والتعادل فى 5 لقاءات .