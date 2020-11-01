شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام حازم إمام ومحمود علاء في مران الزمالك استعدادًا للرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم حازم إمام ظهير الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم عقب إنهاء البرنامج التأهيلي والتجهيزي الذي وضعه له الجهاز الفني والطبي للفريق خلال الفترة السابقة وشارك اللاعب بالمران بشكل طبيعي حيث تم الاطمئنان عليه استعدادًا للفترة المقبلة، كما شارك محمود علاء مدافع الفريق في جزء من التدريبات الجماعية، وأدى علاء الفقرات الفنية بالكرة على هامش المران، وتم الاطمئنان عليه حيث تم الاكتفاء بهذه الفقرات..وكان اللاعب قد أدى أمس تدريبات خاصة بجيمانيزيوم النادي، بناء على تعليمات الجهاز الفني.

ويستعد الزمالك لمباراة الرجاء المغربي الأربعاء المقبل في غياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا علمًا بأن الأبيض فاز في لقاء الذهاب بهدف نظيف.

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وتواجد محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق في التدريبات اليوم وشارك الونش بشكل تدريجي في جزء من تدريبات الكرة، وبعض الفقرات الفنية بالمران اليوم وذلك بالاتفاق بين الجهاز الطبي والفني للفريق تمهيدًا للانتظام بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، واطمئن الجهاز الطبي والفني على حالة اللاعب، واستجابته للبرنامج التأهيلي والعلاجي الذي وضع له خلال الفترة السابقة، وعقب انتهاء اللاعب من هذه الفقرات قرر الجهاز استكماله للتدريب في الجيمانزيوم.

فيما أدى حراس مرمي الفريق محمد أبوجبل ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد عواد ومحمد صبحي فقرة فنية خاصة على هامش المران وذلك تحت إشراف عمرو عبدالسلام مدرب الحراس ، وجاءت الفقرة في كيفية التعامل مع الكرات المرتفعة القادمة من الأطراف، من خارج منطقة الجزاء، بجانب تدريبات أخرى، وشارك مصطفي محمد مهاجم الفريق في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي، بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي أمس بناء على تعليمات من الجهاز الفني.