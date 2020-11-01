شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يبدأ مرحلة الإعداد للموسم الكروى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد اليوم، الأحد فريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة، لخوض التدريبات الجماعية تحت قيادة اليونانى بابافاسيليو، فى إطار خطة الإعداد للموسم الكروى الجديد، حيث فضل الخواجة اليونانى بدأ فترة الإعداد مبكرًا لتجهيز اللاعبين على أعلى مستوى، والعمل على تفادى الأخطاء التى وقع فيها الفريق فى الموسم المنصرم وأدت لصراعه مع الهبوط قبل أن يضمن البقاء فى الدورى الممتاز بنهاية الموسم.

ويدرس بابافاسيليو مع جهازه المعاون إقامة معسكر إعداد مغلق فى الفترة المقبلة، من أجل زيادة التركيز لدى اللاعبين، والتمكن من إعدادهم بالشكل المطلوب، حتى يبدأ غزلان دجلة الموسم بكل قوة.

وكان فريق المصرى البورسعيدى فاز على وادى دجلة بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة الماضية، على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والاخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة دخلها المصرى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على طنطا بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر وادى دجلة من الجونة بهدفين دون رد في نفس الجولة.