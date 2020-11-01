شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلاح يقرر إجراء الانتخابات بالقائمة من 12 عضو منهم 3 سيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر إتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى إقامة الانتخابات بالقائمة الكاملة من 12 عضو منهم 3 سيدات من 12 عضو منهم 3 سيدات بعد موافقة أعضاء الجمعية بنسبة 100% ، كما تم الموافقة على إلغاء بند الـ 8 سنوات ، كما حدد مسئولو اتحاد السلاح 5 نوفمبر الحالي موعداً لإنطلاق بطولة الجمهورية تحت 20 سنة للموسم الجديد 2020 / 2021 المقرر انطلاقه سبتمبر المقبل.

وعقدت أمس الجمعية العمومية العادية لإتحاد السلاح لمناقشة الميزانية والحساب الختامى والغير عادية لتغيير بعض بنود اللائحة ..وكان من المقرر أن تشهد الجمعية العمومية إجراء انتخابات على أماكن العضوية الشاغرة إلا أنه لم يتقدم سوى أحمد نبيل على مقعد تحت السن ، وتم إعلان فوزه بالتزكية .

فى السياق ذاته، حدد مسئولو اتحاد السلاح 12 نوفمبر المقبل موعداً لانطلاق بطولة الجمهورية للعمومى رجال وسيدات للموسم المحلى الجديد و 22 أكتوبر المقبل موعدا لانطلاق بطولة كأس مصر للعمومى للرجال والسيدات على صعيد جميع الأسلحة فى الموسم الجديد، ومن المقرر أن يحدد اتحاد السلاح أماكن إقامة منافسات الموسم الجديد لاحقا بعد الحصول على موافقات الصالات المستضيفة.