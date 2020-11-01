شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يستجيب للعلاج ويشارك فى جزء من مران الزمالك قبل مواجهة الرجاء المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك بشكل تدريجي في جزء من تدريبات الكرة اليوم ،الأحد،بجانب بعض الفقرات الفنية بالمران اليوم وذلك بالاتفاق بين الجهاز الطبي والفني للفريق تمهيدا للانتظام بشكل كامل خلال الفترة المقبلة استعداداً لمواجهة الرجاء المغربي يوم الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا، واطمئن الجهاز الطبي والفني على حالة اللاعب، واستجابته للبرنامج التأهيلي والعلاجي الذي وضع له خلال الفترة السابقة، وعقب انتهاء اللاعب من هذه الفقرات قرر الجهاز استكماله للتدريب في الجيمانزيوم، وحرص الجهاز الفني واللاعبين على تقديم تحية قوية للونش بمران اليوم عقب عودته.

فيما أدى حراس المرمي محمد أبوجبل ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد عواد ومحمد صبحي ، فقرة فنية خاصة على هامش المران وذلك تحت إشراف عمرو عبدالسلام مدرب الحراس، وجاءت الفقرة في كيفية التعامل مع الكرات المرتفعة القادمة من الأطراف، من خارج منطقة الجزاء، بجانب تدريبات أخرى، وتلقى الرباعي إشادة قوية من عبدالسلام، على القوة والتركيز التي ظهروا بها في التدريبات اليوم.

كما شارك مصطفي محمد مهاجم الفريق في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي، بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي أمس بناء على تعليمات من الجهاز الفني ، وخصص الجهاز الفني للفريق حصة تأهلية للاعبين على هامش المران، حيث قام اللاعبون ببعض الإطالات بجانب بعض الأمور التأهلية والبدنية بعدها تم تقسيمهم إلى عدة مجموعات، ومن ثم لعب الكرة من لمسة واحدة باكثر من طريقة ، وانتظم احمد سيد زيزو لاعب الفريق في التدريبات الجماعية وكان اللاعب قد حصل علي راحة أمس من التدريبات بإذن من الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو ، ويشارك اللاعب في التدريبات المقامة حاليا بشكل طبيعي استعدادا للمباريات المقبلة، كما قام البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق بتوجيه بعض التعليمات والأمور الفنية للاعبين، على هامش جلسة مطولة عقدها معهم قبل انطلاق المران.

وشرح المدرب البرتغالي بعض الأمور الخططية التي سيتم تنفيذها بمران اليوم ، بجانب امور فنية أخرى، وحث باتشيكو لاعبيه على تنفيذ كافة التعليمات بدقة كما هو معتاد منهم دائما ، مشيدا بالروح التي يتمتع بها الجميع والالتزام بين صفوف اللاعبين.

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كما واصل المدير الفني رسائل التحفيز للاعبين وطالبهم بالقتال داخل البساط من أجل تحقيق الهدف المطلوب منهم بالتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والتركيز فقط في تحقيق هذا الامر ، والذي يبدأ بلقاء الإياب الأربعاء القادم أمام الرجاء، وأنه تم قطع شوط في المغرب ويتبقي شوط آخر بالقاهرة.

وفي النهاية نقل باتشيكو للاعبين ثقته وجهازه وجميع القائمين ، في قدرات كل لاعب منهم ، على مواصلة المشوار الذي يتبقى فيه خطوات قليلة نحو التتويج .

ويستعد الفريق لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الأربعاء القادم.