صفقة تونسية تقترب من الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ذكرت تقارير صحفية تونسية، أن نادي الإسماعيلي يحاول التعاقد مع التونسي هيثم الجويني لاعب فريق الترجي التونسي السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة "الصحافة" التونسية، أن نادي الإسماعيلي عاد بقوة في محاولة للتعاقد مع هيثم الجويني، لافتة الصحيفة إلى أن الجويني يرغب في تجربة جديدة بعد أن فسخ تعاقده مع العين السعودي.

وكشفت الصحيفة، التونسية أن الجويني تلقى عرضًا من جانب الجونة إلا أن الإسماعيلي يعتبر هو الوجهة المفضلة للاعب نظرًا لشعبية "الدراويش".

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ولا يُعد الجويني هدفًا للإسماعيلي فقط بل يسعى كل من الصفاقسي والملعب التونسيين للتعاقد مع صاحب الـ27 عامًا حيث ستكون الصفقة مجانية.

ويمتلك الجويني تجربة مميزة مع فريق الترجي بعدما شارك في 146 مباراة استطاع من خلالها أن يسجل 42 هدفًا مقابل صناعة 18 هدفًا حاسمًا.

الجويني والذي رحل عن الترجي في الصيف الماضي استطاع قبل رحيله عن "باب سويقة" أن يحقق لقبي دوري أبطال أفريقيا نسختي (2018) و(2019).

جدير بالذكر أن نادي الإسماعيلي تعاقد رسميًا مع الثنائي الأجنبي الجناح الأنجولي آري بابل والظهير الأيسر الجزائري رضوان شريفي والجناح أحمد مصطفى من جينت البلجيكي.