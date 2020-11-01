بابل يتحدث عن كواليس انتقاله إلى الإسماعيلي.. و3 مراكز يجيدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أجرى الموقع الرسمي لنادي الإسماعيلي حوارًا مطولا مع الأنجولي أري بابل، المنتقل حديثا لصفوف الدراويش، والذي أكد خلاله على سعادته بإرتداء قميص أحد أعرق الأندية فى مصر والقارة السمراء أجمع.

وقبل أيام، أعلن النادي الإسماعيلي، التعاقد مع الأنجولي آري بابل لاعب بريميرو دي أوجستو السابق، كأول صفقات الدراويش للموسم الجديد.

وأصدر الإسماعيلي بيانًا رسميًا عبر موقعه الالكتروني، أكد خلاله إتمام الصفقة مع المهاجم الأنجولي بعد توصية من قبل لجنة التعاقدات.

وقال بابل:" عند علمي برغبة الإسماعيلى في التعاقد معي، بدأت أسأل عنه بعض المقربين لدى والذين أكدوا لي أنه نادٍ يتمتع بجماهيرية كبيرة ولديه أسلوب لعب مختلف ومميز ويعمل باحترافية ، وهو ما لمسته منذ بداية عملية التفاوض وتأكدت من ذلك مع وصولي إلى المدينة ودخولي مقره ورؤية النادي من الداخل، أستطيع أن أجزم أنني وجدت أفضل مما سمعت.

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وأضاف اللاعب الأنجولي، أن البطولة العربية هى بوابته لتحقيق حلم الجماهير التى تتمنى التتويج بها ، خاصة بعد الوصول للدور نصف النهائى والفوز على المنافس الرجاء المغربى بلقاء الذهاب بالإسماعيلية بهدف نظيف.

وتابع:"أجيد اللعب فى مركزى الجناح الأيمن والأيسر والمهاجم الصريح ، لكنى أفضل دائما اللعب على الأطراف ، إلا أننى تحت أمر الجهاز الفنى فى المركز الذى يفضل إشراكى به".

وأشار إلى أن فريق الإسماعيلي يواجه تحديات كبيرة، ولذلك فأنه يعد الجميع بأنه لن يقصر من أجل الظهور بالمستوى الذى يكون على قدر تطلعات مجلس الإدارة .

وأكد، أنه يهدف للتواجد في تشكيلة منتخب بلاده ، وذلك عبر بوابة الإسماعيلى، لافتا أن اللعب في صفوف منتخب انجولا شرف كبير لأي لاعب.